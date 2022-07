Déze stof draagt Máxima als het snikheet is

Haar zeven grootste warmtelessen nog eens op een rij.

1. WAAIERS ZIJN DÉ MUSTHAVE VAN DE ZOMER

HM heeft een enorme collectie, maar normaliter zie je zelden iemand met een handwaaier in Nederland. Gek eigenlijk, want het is een kleine en ideale hulp bij zweetsnorren, plakkerige voorhoofden en in situaties waarin je denkt: ‘Kan er dan echt geen zúchtje wind staan?’. Geen wonder dat de waaier in het buitenland al flink terrein wint. In Nederland scoor je ‘m het makkelijkst online.

Máxima waaier Beeld Nouveau

2. JUISTE STOFKEUZE

Bij warm weer is de juiste stofkeuze een belangrijke. Máxima's favoriete stof is zijde en dat komt goed van pas in de zomer. Zijde en linnen is lekker dun en warmte-isolerend, waardoor het koel aanvoelt op warme dagen. Kant en tule zijn ook prettige zomerstoffen, omdat het niet zo dik is en er daarom een lekker zuchtje wind doorkomt. Zo kun je kiezen voor een leuke jumpsuit of jurk in één van deze stoffen. Laat de wind maar waaien!

Beeld Getty Images

3. HOEDJE ERBIJ

Het oogt misschien warm, een hoed op je hoofd op een warme dag. Maar een goed ademende hoed van hoge kwaliteit zoals HM ze graag shopt, houdt het hoofd juist letterlijk koel. Gecombineerd met een losse jurk en een waaier (zoals hierboven in snikheet Wenen) is het een keurig plaatje en ongeveer zo luchtig als je het gaat houden als je overheidsgebouw in overheidsgebouw uit moet.

Beeld Getty Images

4. ZWEETPROOF MAKE-UP

Majesteit doet meestal haar eigen make-up, dus ze weet een dingetje of twee over sweat proof opmaken. Je zal op een avond van 35+ graden maar naar een chic feestje moeten. Máxima’s geheim: een lichte foundation, een goed setting powder, een setting spray, een flinke nadruk op oogmake-up (die minder wegsmelt dan foundation) en een clutch vol blotting papers.

Beeld Getty Images

5. WIT DRAGEN

Warm is het toch wel, ongeacht wat je draagt. Maar in wit voel je je toch net even iets frisser dan in een donkere kleur. Je moet het wel even durven, helemaal tijdens een etentje of borrel, maar psychisch doet de kleur wit een heleboel met de oververhitte mens.

Beeld Getty Images

6. SLIM SHOPPEN

Dat doet Máxima bij het Australische Zimmermann, dat grossiert in chic ogende jurken voor warm weer. Dat kennen ze natuurlijk, Down Under. Met de juiste materialen, een fijne snit en een kek printje kom je een heel eind. Ademend is ook hier natuurlijk een kernwoord. Heel betaalbaar is het merk niet, maar als wij regelmatig extreem toonbaar de hitte in moesten, wisten wij het ook wel.

Beeld Getty Images

7. KOELE KAPSELS

Majesteit is dól op losse lokken, wat haar landgenoten er ook van mogen vinden. Maar als het kwik écht stijgt, kiest ze vaak heel slim voor een knot of een paardenstaart.

De royal nek lekker luchtig houden is een groot goed, helemaal als je er ook nog een eigen zonneschermpje boven hebt hangen. En in zo’n knot kun je ook nog eens heel goed je hoed vastmaken, dus de combi is win-win.

Beeld WireImage

Hou het hoofd koel vandaag!

Bron: Nouveau