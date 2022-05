Déze taal spreekt koningin Máxima met haar dochters

Praten Amalia, Alexia en Ariane voornamelijk Nederlands met hun moeder, of toch Spaans met hun madre?

Meertalige opvoeding voor Amalia, Alexia en Ariane

Als ouders moet je bij het opvoeden van je kinderen heel wat keuzes maken. Als jullie allebei uit een ander land komen, komt daar nog een schepje extra bovenop. Willem-Alexander en Máxima zijn hierop geen uitzondering. Ook zij hebben vast besproken in welke taal zij hun kinderen willen opvoeden. Dat de prinsessen alledrie Nederlands spreken, weten we natuurlijk wel. Maar ze spreken nog meer talen.

De talenknobbel van Máxima

We horen Máxima natuurlijk vaak Nederlands praten. En dat ze ook nog altijd Spaans spreekt is logisch, gezien ze Argentijnse is. Zo communiceert ze ook nog in het Spaans met haar moeder. Maar onze koningin spreekt nog meer talen. Royaltyvlogger Josine wist ons eerder al te vertellen dat naast Nederlands en Spaans Máxima ook vloeiend Engels spreekt, een aardig woordje Frans kan en zich ook heeft verdiept in de Duitse taal. Dat zijn dus vijf talen in totaal.

Máxima’s taal met haar dochters

Maar welke taal spreekt Máxima nou voornamelijk met haar dochters? Als ze boos op ze is, als ze zegt dat ze van ze houdt? Het antwoord op die vraag hoor je in deze video: