Déze zomerse jurk lijkt sprekend op die van Máxima

Libelle vond de perfecte zomerjurk die sprekend lijkt op eentje die Hare Majesteit in haar kledingkast heeft hangen, en híer shop je ‘m.

Zomerfotosessie

Eind juni stond de traditionele zomerfotosessie van de Oranjes op de planning en dit keer vond deze plaats op het Zuiderstrand in Den Haag. Hiervoor trok de koningin een luchtige zomeroutfit uit de kast. Máxima droeg een witte, linnen ontwerp van het Amerikaanse luxemerk Tory Burch. Ze maakte de look af met een paar juten sleehakken. Al met al, een perfecte look voor een zomerse stranddag.

Zomerse jurk à la Máxima

We waren meteen verliefd op de liefelijke look die Máxima droeg en het liefst kopiëren we deze outfit meteen naar onze eigen kledingkast. Gelukkig vonden wij een soortgelijk ontwerp van, jawel: Mango. En je raadt het al, deze is iets minder prijzig.

Dankzij de wijd uitlopende rok zit hij lekker los, maar blijft ‘ie wel elegant door de borduurwerken én rugdecolleté. Laat de zomerse avonden maar komen, want met deze jurk ben je er helemaal klaar voor.

Beeld Zalando

Onze koningin heeft al meerdere keren laten zien dat je altijd een jumpsuit kunt dragen, bij alle gelegenheden:

Bron: Mango