Dit doet koningin Máxima met haar mondkapje als ze ’m even niet draagt

Wat doe jij met het mondkapje als je ’m even niet hoeft te dragen? Laat je ’m aan je oor hangen? Stop je ’m in je zak? In je tas? Of draag je het kapje om je arm of pols? Koningin Máxima slaagt er in ieder geval erg goed in om het mondkapje te verbergen als ze op de foto gaat.

Beeld Brunopress/POOL/Vincent Jannink

Ze draagt haar mondkap vaak om haar pols, maar kiest dan bijvoorbeeld voor een onopvallende kleur zodat je ’m bijna niet ziet.

Beeld Brunopress/Patrick van Katwijk

Of ze legt haar mondkapje heel subtiel onder haar arm zodat het bijna lijkt alsof ze een nieuwe accessoire draagt.

Beeld Brunopress/POOL/P. van Katwijk

Het wordt daardoor een soort zoekplaatje om de mondkap te vinden.

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Voor de foto vouwt onze koningin de mondkap dubbel, zodat het bijna niet te zien is dat ze er een vast heeft.

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Tijdens het diner legt ze haar mondkap naast zich neer, zodat het haar prachtige outfit niet verpest.

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

De vouwtruc lijkt favoriet op de momenten dat Máxima weet dat ze gefotografeerd wordt.

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

ROTTERDAM, 20-5-2021, AHOY Beeld Brunopress/Patrick van Katwijk

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

