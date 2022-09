Dit is de designer achter de Prinsjesdagjurk van Máxima

Dat hij in Nederland nog geen énorme modenaam is, vond Cécile Narinx maar vreemd. Zij portretteerde Mohamed Benchellal daarom in maart in De Volkskrant. Waar hij direct een mooie droom uitsprak. “Eerst wil ik Sheikha Mozah kleden, die staat bovenaan mijn verlanglijstje. En dan Máxima. Denk je dat ze Volkskrant Magazine leest?”

Nou, het heeft er alle schijn van. Gisteren verscheen Máxima namelijk in een zeer vooruitstrevende - en voor haar toch ook wel zeer ongebruikelijke - Prinsjesdagjurk van Benchellal. Zes maanden later en zijn droom was in vervulling gegaan. Dubbelop, want kijk maar op zijn Instagram wie hij onlangs nog meer kleedde.

In de krant of online shoppend?

Benchellal is momenteel een hete naam in de mode- en showbizzwereld. Hij won in 2020 de Vogue Arabia Fashion Prize, waarmee hij zichzelf enorm in de kijker speelde. Onderdeel van de prijs was een eigen collectie voor Net-a-Porter.

Nu weten we dat hare majesteit daar graag shopt, dus wellicht kwam ze daar zijn naam tegen. Of het was op een weekendochtend op Huis ten Bosch, met de krant erbij. Either way, het resultaat mag er wezen.

DEN HAAG, 20-09-2022, Koninklijke SchouwburgKoning Willem Alexander en Koningin Maxima met Prinses Amalia tijdens het Eresaluut Cavalerie Ere-escorte FOTO: Brunopress/Patrick van EmstKing Willem Alexander and Queen Maxima with Princess Amalia during Salute of Honor Cavalry Honorary Escort during Prinsjesdag Beeld Brunopress

Vrouwen als iconen en godinnen

Extra leuk aan het werk van Benchellal is dat het in Nederlandse ateliers wordt gemaakt, van Nederlandse stoffen. Hartstikke duurzaam dus. Zijn Net-a-Porter-collectie vloog binnen twee weken uit de digitale schappen, maar daar komt vást een vervolg op.

Dat willen we allemaal wel nu we Máxima in zijn ontwerp hebben gezien, maar de designer is ook gewoon stapelgek op vrouwen - een goed teken. In De Volkskrant: “Ik wil de vrouwen die ik kleed als iconen en godinnen neerzetten. Op een voetstuk. Ik vind de vrouw an sich het mooiste wat er ooit gecreëerd is.”

Dan ben je bij Máxima natuurlijk aan het juiste adres. En mocht de koninklijke samenwerking naar meer smaken, dan kan Mohamed nog even door. Hij heeft al gemeld dat hij ook Amalia, Alexia en Ariane dolgraag zou kleden. Kom maar op!

DEN HAAG, 20-09-2022, Koninklijke SchouwburgAankomst van koningin Maxima tijdens Prinsjesdag bij de Koninklijke Schouwburg. De koning zal de troonrede voorlezen in de Koninklijke Schouwburg aan leden van de Eerste en Tweede Kamer.FOTO: Brunopress/Patrick van EmstArrival of Queen Maxima during Prinsjesdag at the Koninklijke Schouwburg. The king will read the speech from the throne in the Koninklijke Schouwburg to members of the Senate and House of Representatives. Beeld Brunopress

Bron: Nouveau