Dit is de nieuwste - chique - aanwinst in Máxima’s horlogecollectie

Het was een drukke week voor de koninklijke familie. Máxima sprak over mentale gezondheid met Utrechtse studenten, Willem-Alexander opende een batterijenfabriek en Amalia gaat vandaag voor het eerst met haar ouders mee op werkbezoek naar de Cariben.

Moeder-dochtertripje

Ook genoten Máxima en Amalia van een moeder-dochtertripje naar Madrid, waar de koningin door de winkelstraten struinde met een gloednieuw juweel om haar pols. Het gaat om de Première Watch van Chanel, ontdekte Ufo no more. Tijdschrift Hola publiceerde foto’s van onze stijlvolle royal, waarop het klokje te zien is. Volgens royaltykenner Josine Droogendijk is dit de nieuwste aanwinst in Máxima's horlogeverzameling. Normaal draagt onze koningin namelijk de Tank van Cartier of een diamanten ontwerp van Patek Philippe tijdens werkbezoeken, laat Droogendijk weten.

Dit is de nieuwste aanwinst in Máxima's horlogecollectie Beeld Chanel

Allereerste ontwerp

De Première is het allereerste horloge van modehuis Chanel en werd in 1987 ontworpen. De behuizing van het uurwerk doet denken aan de dop van het N°5-parfumflesje. Het gevlochten leren bandje lijkt op het hengsel van de beroemde Chanel-handtassen en het horloge kost nieuw ruim € 6.000.

Hoewel Máxima graag betaalbare sieraden draagt, wordt ze natuurlijk ook geregeld gespot in bijzondere ontwerpen van duurdere merken. Royaltykenner Josine vertelt ons daar meer over:

Bron: Modekoninginmaxima.nl