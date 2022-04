Koningin Máxima ging langs bij ZappSport om over de Koningsspelen te praten. Daar vertelde ze ook over haar eigen ontbijtrituelen en favoriete maaltijd om de dag mee te beginnen.

Een belangrijk ritueel

Het liefste ontbijt Máxima met haar man Willem-Alexander en hun dochters Alexia, Amalia en Ariane. “Wij willen altijd met zijn vijven ontbijten. Het is voor ons een ritueel dat belangrijk is en waarbij we de dag doornemen”, vertelt de koningin. Dat gebeurt nu helaas minder vaak dan voorheen sinds prinses Amalia en prinses Alexia niet meer thuiswonen.

Dit is Máxima’s favoriete ontbijt

Het favoriete ontbijt van Máxima is minder fancy dan je verwacht. Geen luxe belegde broodjes, ingewikkelde eiergerechten of die heerlijke Argentijnse koekjes die ze graag bakt. Onze koningin houdt het liever bij yoghurt met fruit en een kop thee. Ontbijten als een royal was nog nooit zo simpel.

Het geheim van Máxima’s topfiguur

Máxima houdt goed geheim hoe het haar lukt om er zo fantastisch uit te blijven zien met al die etentjes en koninklijke verplichtingen op het programma. Toch is er met enig onderzoek wel wát informatie te vinden over haar eetpatroon. Libelle’s Chanan zocht het uit en probeerde het zelf.

Bron: Zappsport