Dit is waarom Máxima het belangrijk vindt om mentale problemen uit de taboesfeer te halen

De koningin is erevoorzitter van MIND Us, een stichting die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren.

Taboe doorbreken

In haar toespraak besteedt Máxima in het bijzonder aandacht aan de mentale gezondheid van de jongere generatie. “We willen dat jongeren zich veerkrachtig kunnen ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Een belangrijke stap is: mentale problemen uit de taboesfeer halen.”

Luisterend oor

Ze onderstreept waarom dit zo belangrijk is. “Nu blijven jongeren er te lang mee rondlopen en ervaren ze een hoge drempel om erover te praten en hulp te zoeken. Terwijl het juist belangrijk is die gevoelens te delen. Een luisterend oor op het goede moment kan later veel ellende voorkomen.”

Preventie

“De behoefte aan psychische zorg is groot”, vervolgt ze. “Capaciteit, menskracht en middelen zijn beperkt. Dat dwingt ons om goed na te denken over hoe de zorg wordt georganiseerd. En om te investeren in preventie.”

Voorkomen is altijd beter dan genezen, zo komt maar weer eens naar voren. “Door preventie serieus te nemen, kunnen we de mentale gezondheid van jongeren echt sterker maken en de kans verminderen dat ze later intensieve zorg nodig hebben. Dat ontlast de ggz, die momenteel zo onder druk staat”, aldus de koningin.

Na de opening sprak Máxima met wetenschappers en psychiaters over jeugdpsychiatrie en de invloed van sociale ongelijkheid en preventie op de mentale gezondheid van jongeren.

‘Je bent niet alleen’

Máxima heeft veel affiniteit met het onderwerp mentale gezondheid. Afgelopen november schreef ze een brief, getiteld ‘Je bent niet alleen’ aan jongeren, ouders en andere rolmodellen in hun omgeving. Daarin roept ze op een goed voorbeeld te zijn door eerlijk te praten over je eigen gevoelens, en daarmee jongeren goed op weg te helpen.

In haar brief deelde Máxima vier inspirerende mental health quotes.

4x mental health quotes van Máxima

‘Praten praten praten: dat helpt echt.’ ‘Deel je gevoelens met vrienden, je ouders of andere vertrouwde mensen die dicht bij je staan. Laat het weten als het goed met je gaat,’ vertelt Máxima, ‘en ook vooral als het even minder goed gaat.’

‘Niet elke dag hoeft een tien te zijn.’ ‘Niet alles wat je doet hoeft te lukken. Je hoeft niet altijd vrolijk te zijn. Soms is een dag gewoon minder leuk.’

‘Je bent niet alleen.’ ‘Soms komt je verwachting niet uit. En dat is niet erg. Dat hebben we allemaal. Het leven gaat immers nooit in een rechte lijn.’

En aan ouders en andere naasten: ‘Help onze jongeren goed op weg.’ ‘Vorm samen een steunnetwerk en help jongeren te leren omgaan met tegenslag, verdriet en stress. Ongetwijfeld kunt u zelf ook weer leren van hen. We moeten eerlijk naar onszelf durven kijken en elkaar helpen de balans in het leven te vinden.’

Zelfdoding

Zelf verloor Máxima in 2018 haar zus Inés Zorreguieta aan zelfdoding. Op 10 september stond ze afgelopen jaar op Instagram dan ook stil bij World Suicide Prevention Day. ‘Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld 1.850 mensen door suïcide’, begon ze haar bericht.

‘Op World Suicide Prevention Dag denken wij extra aan de mensen die zijn overleden, aan de mensen die een poging hebben overleefd en aan iedereen die iemand moet missen of op enige manier door zelfdoding is geraakt’, vervolgde ze haar boodschap. ‘Ik draag een geel lintje; de kleur van hoop en roep iedereen op mentale problemen bespreekbaar te maken. Zo kunnen we samen mensenlevens redden.’

Wil je praten over zelfdoding of wil je hulp op dit gebied? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl. Je kunt ook bellen naar 113 bellen of 0800-0113.

In Nederland is Máxima een icoon, maar hoe denken Argentijnen over haar?

Bron: ANP