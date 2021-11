Dit persoonlijke cadeau kreeg Máxima van de Noorse kroonprinses Mette-Marit

Royalty-verslaggever Rick Evers merkte op dat Máxima een nieuw sierraad om haar nek had hangen. Deze ketting is er niet zomaar eentje, maar een persoonlijk aandenken van Mette-Marit. In de gouden collier met hanger staan de woorden ‘love, Mette’ gegraveerd.

Tijdens het staatsbezoek leken de twee royals het goed met elkaar te kunnen vinden. Op de foto’s is te zien dat de twee goed kunnen lachen met elkaar en tijdens het bezoek aan de scheepswerf droegen Máxima en Mette-Marit zelfs matchende outfits.