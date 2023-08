Dít verdient een hofdame van koningin Máxima

Het koninklijk huis telt een stuk of 300 personeelsleden. Als hofdame van Máxima heb je dus een heleboel collega’s, maar dit zijn zeker niet allemaal hofdames. Máxima begon ooit met negen hofdames en naar verluidt zou ze er nu nog vier hebben.

Hofdames van Máxima

Wat hofdames allemaal doen? Ze zijn betrokken bij de voorbereiding en begeleiding van de evenementen waar de koningin naartoe gaat en ze hebben een organisatorische en representatieve rol. Hofdames nemen bijvoorbeeld jassen en presentjes aan, zodat de koningin haar handen vrij heeft en ze letten op de tijd zodat de koningin niet te laat is voor haar volgende afspraak. Als het ware dienen ze als de rechterhand van de koningin. Dat is niet zo makkelijk als het klinkt. Hofdames moeten ook in staat zijn om gesprekken aan te knopen met de meest uiteenlopende types, van de gewone burger tot diplomaten.

Ze staan ook Willem-Alexander bij

De hofdames van Máxima werken niet uitsluitend voor Máxima. Het kan ook zomaar voorkomen dat ze een dagje met koning Willem-Alexander op stap moeten, of zelfs meegaan op staatsbezoek.

Salaris van een hofdame

Wat je verdient als hofdame van Máxima? Helemaal niks. Nul komma nul. Nada, noppes. Je leest het goed: het gaat hier om een zogenaamd erebaantje, je krijgt er geen cent voor. Gelukkig is het dan ook geen fulltime baan. Vaak hoeven hofdames slechts af en toe aanwezig te zijn voor een evenement. Ze hebben er dan ook vaak nog een andere baan naast.

Vertrek van de langst dienende hofdame

In mei 2021 nam Máxima afscheid van één van haar hofdames. Lieke Gaarlandt – van Voorst tot Beest (tweede van rechts op de foto) diende maar liefst 28 jaar in de hofhouding en is daarmee ook het langst dienende lid. Ze werd op 1 juni 1993 door koningin Beatrix benoemd tot hofdame en na de troonswisseling in 2013 werd ze door koning Willem-Alexander aangesteld als hofdame voor koningin Máxima. Dat terwijl alle andere hofdames bij het aftreden van Beatrix moesten vertrekken. Zij mocht als enige blijven. Met Máxima bouwde ze al snel een nauwe band op. Het vertrek van de hofdame zal voor haar dan ook best even moeilijk zijn geweest.

Voordat Máxima (49) koningin van Nederland werd, werkte ze ‘gewoon’ voor een werkgever. Ze was in haar geboorteland Argentinië in dienst bij een bank, maar haar werkgever was niet heel blij met haar. In deze video hoor je waarom:

Bron: Koninklijk huis