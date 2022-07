Dit zijn de beste Máxima-looks voor boven de 25 graden

We kunnen volgende week tropische temperaturen verwachten. Geen idee wat je moet aantrekken in die hitte? Kijk dan af bij Máxima.

Luchtig truitje en sleehakken

We zien onze koningin zelden in een t-shirt, laat staan in een mouwloze top. Máxima laat zien hoe je jezelf ook in de zomer bedekt kan kleden: met een trui in een dunne stof, een witte broek en mooie sleehakken. Wist je dat de vrouwen van het Spaanse koningshuis ook dol zijn op sleehakken?

In Den Haag, 2012 Beeld Getty Images

Fleurige jurk met tropische print

Deze gele zomerjurk met palmprint van Zimmermann brengt ons helemaal in zomerse sferen. Zo’n lange, zwierige jurk stijlt Máxima met een riem van raffia van Oscar de la Renta. Tip: de (zeer!) betaalbare look-a-like van deze jurk shop je hier.

Máxima in Senegal, 2022 Beeld ANP

Lange jurk met spaghettibandjes

Liever blote armen tijdens die bloedhitte? Máxima droeg tijdens een bezoek aan Italië deze luchtige, witte zomerjurk van ontwerper Lisa Marie Fernandez onder haar jasje. De rode details op haar jurk laat ze terugkomen in haar accessoires.

Máxima in Italië, 2017 Beeld Getty Images

Lange rok tot de enkel

Máxima was vorige maand op werkbezoek in Ivoorkust en droeg daar een blauwgrijze top met vleermuismouw en een asymmetrische midi-rok. Een luchtige doch geklede look waarmee je prima het warme weer kan trotseren.

Máxima in Ivoorkust, 2022 Beeld ANP

Oversized zonnehoed

Last but not least: de oversized zonnehoed van Máxima. Extra stijlvol in combinatie met haar witte jurk en favoriete zonnebril van Prada. Très chic!

Máxima in Italië, 2017 Beeld Getty Images

