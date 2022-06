We zetten de favoriete zonnebrillen van Máxima op een rij.

Women in black

De zwarte zonnebril van Tom Ford heeft Máxima al ruim tien jaar in haar collectie. De bril met het bijzondere ‘achtmotief’ is hier te koop voor 270 euro en via Vinted voor 60 euro.

Máxima draagt zwarte Tom Ford zonnebril. Beeld Getty Images

Roze zonnebril van Máxima

Máxima ziet het leven graag door een roze Prada-bril. Deze stoere pilotenbril droeg ze tijdens een skivakantie in Lech in 2017. Dit montuur is helaas niet meer verkrijgbaar, maar het model PR 66XS van Prada - waar een prijskaartje van 183 euro aanhangt - lijkt er precies op.

Roze bril van Prada tijdens de fotosessie met de koninklijke familie in Lech 2017 Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Ken je klassiekers

Dat je met een zonnebril van Ray-Ban altijd goed zit, weet ook Máxima. Ze droeg deze klassieker met gepolariseerde glazen tijdens een werkbezoek aan Oegstgeest. De bril kost 155 euro en bestel je hier.

Máxima draagt Ray-Ban zonnebril en doet vrijwilligerswerk in Oegstgeest Beeld Getty Images

On Wednesday we wear pink

Máxima heeft niet één, maar twee roze zonnebrillen. Dit model van Chanel droeg ze in 2017 tijdens een werkbezoek aan Portugal en Saba. De zonnebril is niet meer te koop, maar had een prijskaartje van 486 euro.

Máxima met haar zonnebril van Chanel in Portugal 2017 Beeld Getty Images

Máxima’s zonnebril met dierenprint

Máxima is dol op dierenprintjes en dat trekt ze zelfs door in haar zonnebrillen. Deze ronde zonnebril is van Prada en is jammer genoeg niet meer verkrijgbaar. Prada bracht onlangs wel een nieuw model uit dat er sprekend op lijkt. Die bril koop je hier voor 259 euro.

Máxima draagt een Prada zonnebril in Italië 2021 Beeld Getty Images

Ben je benieuwd welke modellen onze koningin nog meer graag draagt? Josine weet er alles van: