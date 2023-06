Koningin Máxima vergezelde koning Willem-Alexander tijdens het aanmoedigen van de Nederlandse zeilster Rosalin Kuiper. De koning en koningin mochten zelfs even meevaren met één van de zeilschepen. Uiteindelijk werd de Nederlandse zeilster derde en werd natuurlijk ook persoonlijk gefeliciteerd door het koningspaar.

Simpel en stylish

De koningin draagt een donkerblauwe polo met een donkerblauwe broek. Donkerblauw staat haar prachtig en Máxima houdt zelf ook van zeilen, dus ze weet precies hoe ze passend gekleed moet gaan naar een zeilwedstrijd. Tikkeltje saai? Nee hoor, want ze heeft een fleurig sjaaltje aan haar donkerblauwe Chloé saddle bag geknoopt. Dit geeft direct een vrolijk accent aan het donkerblauwe geheel.

Do it yourself: Máxima’s budget truc om je outfit op te leuken Beeld BrunoPress/Patrick van Emst

Fleur je outfit op

Zo’n sjaaltje als accessoire is een hele leuke en makkelijke manier om je outfit op te fleuren. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een fleurig, zijden sjaaltje. Dat hoeft helemaal geen dure of bijzondere sjaal te zijn. Zelfs een vintage exemplaar van je moeder of oma does the trick. Knoop hem in een dubbele knoop aan één kant van het hengsel van je tas en laat hem hangen. Het geeft niet alleen je tas, maar ook je outfit nét dat beetje extra.

Máxima wordt op de voet gevolgd en vaak gaat het dan over haar kleding. Wat heeft ze aan? Van welke designer is het? Ze wordt niets voor niets ‘modekoningin Máxima’ genoemd. Maar wat vindt Máxima er eigenlijk zelf van dat het bijna altijd over haar outfits gaat?