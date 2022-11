Draagt Máxima spijkerbroeken? Zeker weten, bewijst de koningin vandaag

De koningin droeg geen spijkerbroek naar het bezoek, maar ze nam er wel twee mee.

Máxima op bezoek bij MUD Jeans

De spijkerbroek is een van de meest vervuilende items binnen de mode-industrie. MUD Jeans heeft als doel om de impact van spijkerbroeken op het milieu zo klein mogelijk te maken. Over hun concept Lease a jeans schreven we al eens eerder. Koningin Máxima zien we niet zo vaak in jeans, maar dat ze deze wel degelijk in de kast heeft hangen, bewees ze vandaag.

Rondleiding

De koningin kreeg vandaag een rondleiding door het bedrijf en ontving uitleg over hoe ze te werk gaan. Ze stelde veel vragen over het proces. Ook werd de nieuwe Van Gogh-collectie van het merk aan haar gepresenteerd.

Eigen broeken

De koningin nam twee spijkerbroeken uit haar eigen kledingkast mee en liet die ter plekke recyclen. Voor haar ogen werden ze door de jeans-shredder gehaald.

Outfit

De koningin droeg geen jeans naar dit werkbezoek. Ze ging voor een complete outfit van Natan, die ze al eens eerder droeg. Het gaat om een grijze coltrui, een jasje en een grijsblauwe pantalon.

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Bron: Modekoningin Máxima