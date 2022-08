Praktisch maar stijlvol. Even lekker loeren hoe een casual queen eruit ziet.

Vrijwilligerswerk in spijkerbroek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zetten ieder jaar organisatie NLdoet in het zonnetje. Ze helpen dan mee met de grootste vrijwilligersactie van Nederland die vanuit het Oranje Fonds wordt georganiseerd. Máxima trok voor de gelegenheid een comfortabele spijkerbroek uit de kast die vies mag worden, maar combineerde de broek wel met hippe laarzen met gespen.

Vrijwilligerswerk voor NLDoet (2017) Beeld Getty Images

Nachtblauwe jumpsuit

Een jumpsuit moet iedereen in de kast hebben, dat weet Máxima als geen ander. Ze droeg tijdens de workshop van Fempower Your Growth in Den Haag een nachtblauw exemplaar van haar favoriete designer Nathan.

Werkbezoek in Den Haag (2019) Beeld NurPhoto via Getty Images

Luchtig truitje

Máxima laat zien hoe je jezelf ook in de zomer bedekt én casual kan kleden: met een trui in een dunne stof met fijne tie-dye print, een witte broek en sleehakken. Hét schoeisel waar royals deze zomer mee gezien worden. We begrijpen het volledig: zo’n sleehak loopt hartstikke prettig.

Fotoshoot in Den Haag (2012) Beeld Getty Images

Groen-wit broekpak in Abu Dhabi

Ze liet het ons eerder al zien, een outfit van het Belgische modehuis Nathan hoeft niet altijd een prachtige jurk te zijn? Máxima droeg tijdens een werkbezoek aan een high-tech kas van Pure Harvest, middenin de woestijn in Abu Dhabi, een groen-wit broekpak met prachtig dessin van de designer.

Werkbezoek in Abu Dhabi (2021) Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Stralend in wit tijdens zomerfotosessie

Tijdens de jaarlijkse zomerfotosessies kiest Máxima eigenlijk altijd wel voor een mooie, maar casual outfit. In 2020 verscheen ze in dit witte pak van Massimo Dutti.

Zomerfotosessie bij Paleis Huis ten Bosch in Den Haag (2020) Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Casual driekwartbroek in Tanzania

Voor haar werkbezoek in 2013 aan Ethiopië en Tanzania koos Máxima voor een simpele outfit. In een wijd uitlopende trui met een driekwartbroek en ballerina’s zorgt ze ervoor dat ze makkelijk van plek naar plek reist.

Werkbezoek in Tanzania (2013) Beeld Getty Images

Naar het kunstmuseum op ballerina’s

Casual saai? Nee hoor! Tijdens een bezoek aan het kunstmuseum in Den Haag fietste Máxima in een kanariegele outfit van Max Mara met daaronder beige ballerina’s van J. Crew door de stad.

Bezoek aan het Kunstmuseum in Den Haag (2020) Beeld BrunoPress/Poolbeeld

Koningin Máxima is geboren en getogen in Argentinië, waar natuurlijk Spaans gesproken wordt. Ondertussen woont ze al een lange tijd in Nederland en beheerst ze ook de Nederlandse taal goed. Maar welke taal spreekt ze eigenlijk met haar dochters?

Bron: Getty Images