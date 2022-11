Geen maxi-jurk voor Máxima: de koningin liet déze bekende jurk inkorten

De coalitie is in het leven geroepen om het aantal werknemers met financiële problemen te verminderen. Ze bieden werkgevers handvatten om hen hierbij te ondersteunen.

Van de koningin weten we dat het onderwerp financiële gezondheid haar aan het hart gaat. Ze is dan ook nauw betrokken bij het oprichten van de coalitie. Op 8 november was ze al bij een bijeenkomst in Eindhoven om de doelen en acties van de coalitie te bespreken. Vandaag heeft Máxima deze coalitie gelanceerd.

Voor de gelegenheid haalde de koningin een oude bekende uit de kast. Namelijk een jurk van Giambattista Valli waar we haar al vaker in hebben gespot. Ze droeg de jurk bijvoorbeeld ook tijdens haar bezoek aan Jordanië in 2019.

Het bijzondere aan deze jurk is dat het oorspronkelijk een maxi-jurk was. Inmiddels komt de stof allang niet meer tot de grond. Máxima heeft het exemplaar namelijk naar het atelier op Paleis Huis ten Bosch gestuurd. Daar is-ie zeker tien centimeter korter gemaakt. Nu komt de jurk tot net over de knie.

Koningin Máxima was dinsdagochtend aanwezig bij de lancering van de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Ze lanceerde de coalitie waar ze al een flinke poos nauw betrokken bij is. Beeld ANP / ANP

Ze droeg een bekende jurk van Giambattista Valli die ze heeft laten inkorten Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Twee beelden uit februari 2019 toen Máxima de jurk in Jordanië droeg:

Máxima toen ze de jurk in februari 2019 droeg Beeld Getty Images

De koningin was hier in Jordanië, toen ze de koning en de koningin van het land bezocht Beeld Getty Images

