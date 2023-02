Heerlijke beelden: dit was Máxima’s allereerste solomoment

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Vandaag is het precies twintig jaar geleden dat prinses Máxima voor het eerst in haar eentje op pad ging voor een officieel moment.

Claudia Witteveen Getty Images

Je zal als Argentijnse maar met een Nederlandse prins trouwen. Dat is, zelfs met alle goede voorbereidingen die bij een royal wedding komen kijken, toch even wennen. Precies daarom werd Máxima’s balboekje in 2002 nog lekker leeg gehouden. Pas in 2003 ging ze er voor het eerst solo op uit. Maar toen zagen we al wél direct de Máxima van wie we in de twintig jaar daarna zouden gaan houden.

Máxima tijdens haar eerste solomoment. Rotterdam, 6 februari 2003. Beeld Getty Images

Maar ja, die taal hè…

‘De prinses zal haar aandacht eerst richten op de voortzetting en de verdere verdieping van haar programma ter kennismaking met verschillende facetten van de Nederlandse samenleving.’ Die boodschap werd al heel snel na hun huwelijk op 2-2-2002 de deur uitgedaan door de Rijksvoorlichtingsdienst. Lees: verwacht Máxima niet een-twee-drie in het land om lintjes te knippen, boompjes te planten en schepen te dopen. Zeker niet in haar eentje, want de Nederlandse taal bleek nog best een lastige.

Máxima tijdens haar eerste solomoment. Rotterdam, 6 februari 2003. Beeld Getty Images

De Prins Willem-Alexander

Een jaar later hing de vlag er anders bij op het paleis. Máxima mocht er in haar eentje op uit. En wel om - ze zal er zelf ook om gelachen hebben - de Prins Willem-Alexander te dopen in Rotterdam.

Maxima tijdens de doop van het schip ‘Prins Willem-Alexander’. Rotterdam, 6 februari 2003. Beeld Getty Images

Een zogenaamd ‘vakantie-hospitaalschip’ dat vaarvakanties naar Nederland, België en Duitsland biedt voor onder andere mensen met een beperking en chronisch zieken. De Willem-Alexander vaart anno 2023 ook nog rond.

Een grote lach

Het was misschien wel het perfecte eerste uitje voor de nieuwbakken prinses, want een fles champagne een slinger geven met de nodige zwier, dat kon ze natuurlijk ongeacht taal. En ook aan boord leek ze het allergezelligst te hebben. Dat is ook hoe we Máxima later hebben leren kennen: altijd in voor een gebbetje, een grote lach, een fijne hoed.

Maxima tijden de doop van schip ‘Prins Willem-Alexander’. Rotterdam, 6 februari 2003. Beeld Getty Images

Dat gevoel voor humor kwam goed van pas, want begin 2003 was natuurlijk geen vrolijke tijd voor het koningshuis. In oktober 2002 overleed prins Claus en kwamen de bezigheden van koningin Beatrix even stil te liggen. In maart legde de koningin haar eerste staatsbezoek weer af, aan Brazilië en Chili. Máxima en Willem-Alexander reisden mee.

Máxima tijdens de doop van het schip ‘Prins Willem-Alexander’. Rotterdam, 6 februari 2003. Beeld Getty Images

De schepen bleven

Langzaam wende de prinses aan haar nieuwe leven. Aan de zijde van haar schoonmoeder en haar man, maar ook steeds vaker alleen. En tja, die schepen bleven onderdeel van haar werk. In 2009 mocht ze in Kinderdijk langskomen om de Vox Máxima het water op te sturen, wat ze deed in een behoorlijk glamoureuze look…

Prinses Maxima (linksonder) verricht de formele handelingen die horen bij de doop en tewaterlating van sleephopperzuiger Vox Máxima, 24 april 2009. Beeld ANP / ANP

De outfit van Maxima tijdens de doop en tewaterlating van Vox Máxima, 24 april 2009.Photo: Royalportraits Europe/Bernard Rubsamen Beeld BrunoPress

…en in 2018 doopte ze de Vox Amalia. Met dezelfde zwier als vijftien jaar eerder, maar wel in iets meer kleur. Wat vliegt de tijd.

Máxima tijdens de doop van de VOX Amalia. Rotterdam, 14 december 2018. Beeld Getty Images