Híer shopte Máxima haar outfit voor de zomerfotosessie

Het is ieder jaar weer gissen in welke outfits de Oranjes voor de camera verschijnen tijdens hun jaarlijkse foto-uurtje. Wordt het kleurrijke glamour, zoals vorig jaar in Paleis Noordeinde? Of stemmen ze alle outfits op elkaar af, zoals in 2020 toen het hele gezin in het lichtblauw en wit ging?

Buiten de deur

Dit jaar was de fotosessie anders dan anders, want de Oranjes poseerden op het Zuiderstrand in Den Haag. Buiten de deur, in plaats van in de tuin van Huis ten Bosch of een andere vertrouwde plek. In 2015 deden ze dat ook al eens, maar dan op het strand in Wassenaar. Dat leverde toen vrolijke foto's op van de drie prinsessen die luid gierend door het zand ravotten.

Luchtig linnen

Ook deze keer vermaakten de Oranjes zich prima op de winderige zandvlaktes. Voor de gelegenheid kozen alle royals een zomerse, luchtige outfit. Máxima droeg een witte, linnen maxi-rok met bijpassende crop top van het Amerikaanse luxemerk Tory Burch.

Willem-Alexander en Máxima op het Zuiderstrand in Den Haag tijdens hun jaarlijkse zomerfotosessie. Beeld Brunopress

Chic klokje

Om haar pols prijkte een bijzonder juweel, namelijk haar favoriete Cartier-horloge. Ze draagt het chique klokje regelmatig en heeft het al zeker 20 jaar in haar juwelenkist zitten. Ze droeg ’m namelijk al tijdens een van haar eerste fotoshoots met destijds prins Willem-Alexander.

Máxima heeft haar favoriete Cartier-horloge al zeker 20 jaar in haar juwelenkistje zitten. Beeld Brunopress

Glittertas en denim

Ook de prinsessen droegen hun casual zomeroutfits. Waar Amalia koos voor een zachtgele blazer en een goede spijkerbroek, viel Ariane voor een smaragdgroene, katoenen peplumtop van het Franse Ba&sh. Alexia maakte haar look af met oorbellen van het Nederlandse sieradenmerk Choices by Babs. Leuk detail: deze vallen met een prijs van nog geen 20 euro in een héél andere categorie dan de accessoires van haar moeder.

Ook Alexia weet wat luxe is, want haar blauwe glittertas van denimstof is wél van een beroemde designer. Namelijk Marina Raphael, een nazaat van de Swarovski-familie.

Alexia droeg oorbellen van een Nederlands sieradenmerk. Beeld Brunopress

De Oranjes op het Zuiderstrand in Den Haag. Beeld Brunopress

Bron: Modekoninginmaxima.nl