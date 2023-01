Hiken in stijl: Máxima straalt in legergroene jumpsuit

Geheel in wandelstijl droeg onze koningin een legergroen pak, gestyled met een beige riem, bijpassende sneakers en een klein tasje. Dít is waar je de look shopt.

Net als Máxima

Tekst gaat verder onder de post.

Werkbezoek

Wij krijgen in ieder geval geen genoeg van Máxima’s te gekke pak! De royals zijn nog tot en met 9 februari in de Cariben. Amalia bezoekt het Caribische gedeelte van ons koninkrijk en treedt hiermee in de voetsporen van Willem-Alexander en Beatrix, die op hun achttiende hetzelfde deden. Net als haar vader destijds heeft Amalia nu ook haar ouders aan haar zijde. Dat betekent ongetwijfeld nog veel méér prachtige outfits van onze koningin.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en kroonprinses Amalia zijn van 27 januari tot en met 9 februari in de Cariben. Ook onze verslaggevers Rick Evers en Matthijs Albers zijn erbij.

