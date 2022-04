We zetten Máxima’s leukste oranje outfits op een rij.

Oranje pantalon

Máxima draagt graag oranje, ook als het geen Koningsdag is. Toen ze vorig jaar Naledi Pandor (minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Zuid-Afrika) ontving, droeg ze een lichtoranje pantalon met een top in een iets diepere oranje kleur. Zelfs haar oorbellen en schoenen deden mee in de kleurkeuze.

Koningin Máxima tijdens haar ontmoeting met Naledi Pandor (2021) Beeld Brunopress

Máxima in een hip broekpak

Een van onze favoriete outfits van Máxima is toch wel het oranje broekpak dat ze vorig jaar tijdens het eenjarig bestaan van het MuziekopleidersAkkoord droeg. In dit pak van haar favoriete designer Natan is ze meermaals gespot.

Koningin Máxima tijdens het eenjarig bestaan van het MuziekopleidersAkkoord (2021) Beeld Brunopress

Oranje details

Geen zin in een compleet oranje outfit? Je kunt ook net als Máxima spelen met oranje details. Tijdens Koningsdag in 2019 in Amersfoort droeg Máxima deze linnen culotte met oranje bloemen van Vermeulen. Haar schoenen en tas zorgden voor een prachtig geheel.

Koningin Máxima tijdens Koningsdag (2019) in Amersfoort Beeld Getty Images

Oranje jurkje

Wauw, hoe mooi is deze elegante jurk van Natan die Máxima in 2016 droeg tijdens een internationale klimaatconferentie in Rotterdam? De outfit maakte ze wederom af met een oranje handtas en pumps.

Máxima tijdens internationale klimaatconferentie (2016) in Rotterdam Beeld Getty Images

Oranje top

Het Oranje Fonds rijkt ieder jaar tijdens Appeltjes van Oranje een prijs uit aan succesvolle sociale initiatieven die ertoe doen voor mensen. Tijdens dit evenement kiest Máxima vaak voor een oranje outfit. In 2013 droeg de koningin een oranje top met peplum en een beige kokerrok van modehuis Natan.

Máxima tijdens Appeltjes van Oranje (2013) Beeld BrunoPress/Patrick van Emst

