Is dit de favoriete jas van Máxima voor het najaar?

Koningin Máxima dompelde zich onder in de creatieve sferen van Eindhoven, dat bekendstaat als internationale designhoofdstad. Hier nam ze een kijkje bij creatieve broedplaatsen NUL ZES en Home of Design en ging ze in gesprek met ontwerpers, architecten en onderzoekers over hun projecten. Daarna ging ze lang de Technische Universiteit van Eindhoven (TU/e), waar ze zich in een blauw laboratoriumpak hees om fotonica te ontdekken: een technologie op de kracht van licht.

Koningin Máxima bezocht vandaag creatieve ondernemers in Eindhoven. Beeld Brunopress

De jas van Máxima

Voor de gelegenheid trok Máxima een eigenzinnig outfit uit de kast. Namelijk een knalgele pantalon en coltrui van Max Mara, die ze vorige maand nog droeg tijdens het World Economic Forum (WEF) in Zwitserland. Daaroverheen droeg ze haar bordeauxrode kasjmieren mantel van Oscar de la Renta met opvallende geborduurde bloemen. Dit moet één van haar favoriete jassen zijn, want Máxima is er de afgelopen twee jaar meerdere keren in gespot in het najaar.

Is dit Máxima's favoriete mantel voor het najaar? Hier draagt ze de mantel tijdens een werkbezoek aan het Zwitserse Davos in 2020. Beeld ANP / ANP

Nog een grote favoriet

Naast haar rode mantel heeft Máxima nóg een favoriet van Oscar de la Renta in haar kledingkast hangen. We spotten haar namelijk regelmatig in een andere gebloemde jas van de befaamde ontwerper. Ook hiermee combineert ze eindeloos en gaat ze rustig voor knalkleuren. Zo zie je maar, more is soms more.

Bron: ANP, UFO No More