Tijdens een nabeschouwing van NOS Koningsdag, vertelt Jean over zijn bijzondere ervaring met Máxima. “Afgelopen week op mijn verjaardag waren vrienden daar. En iemand vroeg: ‘Heeft iemand zin om mee te gaan naar Koningsdag?’ Dus ik zei: ‘Ik ga ook wel mee, maar ik moet wel een zoen van Máxima krijgen.’ Als grapje”, zo vertelt hij lachend.

Drie zoenen aan Máxima

Toen Jean woensdag met zijn vrienden langs de route van de Oranjes stond te wachten, kwam het grapje nog meerdere keren ter sprake. “Ja, als Máxima komt, dan vraag ik een zoen.” En dit blijkt geen bluf te zijn, want als Máxima voorbij loopt, grijpt Jean direct zijn kans. Hij geeft haar niet één, maar drie zoenen op de wang en is daarmee de enige uit het publiek die kan zeggen dat hij Máxima een zoen heeft gegeven. “En zo is het gebeurd”, concludeert hij vol trots.

Bron: Hart van Nederland