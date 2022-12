Juicht Máxima vrijdag voor Nederland of Argentinië? De koningin geeft antwoord

De Rijksvoorlichtingsdienst én de koningin zelf geven antwoord.

Dilemma voor Máxima

Koningin Máxima heeft een dubbele nationaliteit. Ze werd immers in Argentinië geboren. Ze kan geen afstand doen van haar Argentijnse paspoort, al zou ze dat willen. Argentinië staat niet toe dat Argentijnen hun nationaliteit opgeven. Ze is niet de enige in ons land met twee paspoorten. Dat geldt zelfs voor meer dan een miljoen Nederlanders.

Nederland of Argentinië?

Wanneer beide landen tegen elkaar voetballen, kan dat best een dilemma zijn als je een dubbele nationaliteit hebt. Voor koningin Máxima is dat niet zo, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

De RVD geeft antwoord

“Als Nederlandse en koningin van Nederland is ze voor Nederland”, aldus een woordvoerder van de RVD. Ook de koningin zelf liet dit al weten. Toen Máxima donderdag bij een evenement aanwezig was, werd ze gefeliciteerd met de winst van Argentinië in de wedstrijd tegen Polen. Daar bedankte ze voor, maar ze riep nog wel even te juichen voor het Nederlandse team.

Niet de eerste keer

Dat hadden we ook kunnen weten. Het is namelijk niet de eerste keer dat Nederland en Argentinië elkaar op het veld treffen. Tijdens het WK in 2014 was dat ook het geval bij de halve finale. Máxima was toen ook voor Oranje. Het koningspaar wenste het Nederlands elftal toen vooraf veel succes.

Bron: RVD