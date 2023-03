Koningin Máxima bezoekt middelbare school in dít broekpak van Zara

Koningin Máxima, erevoorzitter van de stichting MIND Us, ging op de school in gesprek met de leerlingen. De invloed van sport op de mentale gezondheid stond hierbij centraal. Zo vertelde de koningin dat sporten voor haar een manier is om in balans te komen.

Máxima bezoekt middelbare school

Máxima kreeg een voetbaldemonstratie te zien en liet na afloop aan de jongeren weten dat zij ook weleens last heeft van ups and downs en stress. Ook sprak de koningin met de leerlingen over het belang van het hebben van een thuis en dat dat niet altijd letterlijk je huis hoeft te zijn. De koningin vertelde dat ze vroeger zelf ook niet altijd een ‘thuis’ had, maar dat dat niet altijd te maken heeft met dat je ouders het niet goed doen. Ook vertelde ze dat ze zich graag focust op dingen die haar gelukkig maken: dansen en wandelen.

Outfit

Tijdens al deze mooie gesprekken zag Máxima eruit om door een ringetje te halen. Ze droeg haar paarse broekpak van Zara, dat we vorig jaar oktober voor het eerst zagen in Zweden. Ze combineerde het met een roze blouse en haar roze haarband van NamJosh. In haar hand droeg ze haar handtas van Wandler.

Koningin Máxima bracht vanochtend een bezoek aan de leerlingen van De Goudse Waarden. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Máxima sprak met de leerlingen over mentale gezondheid. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Voor het bezoek trok ze haar broekpak van Zara uit de kast. Beeld ANP / ANP

En haar bekende haarband van NamJosh. Beeld ANP / ANP

Koningin Máxima studeerde in 1995 af aan de Universiteit van Argentinië. Daarvoor ging ze natuurlijk naar een middelbare school. En dat was er niet zomaar één. Het concept ervan was best bijzonder. Libelle’s Anne-Flore vertelt er meer over:

Bron: Modekoningin Máxima, AD