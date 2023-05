Koningin Máxima blaast vandaag 52 kaarsjes uit

Twee jaar geleden heeft Máxima haar verjaardag heel bijzonder gevierd. Ze werd toen vijftig en gaf een uitgebreid interview op televisie aan Matthijs van Nieuwkerk. Het gesprek op Paleis Huis ten Bosch werd uiteindelijk door ruim drie miljoen mensen bekeken.

Vorig jaar niet kunnen vieren op de dag zelf

Vorig jaar kon ze haar verjaardag niet op de da zelf vieren vanwege een verdrietige reden. Máxima en Willem-Alexander waren die dag bij de uitvaart van Jan de Beaufort, de zoon van één van Willem-Alexanders beste vrienden. Willem-Alexander had die dag ook werkverplichtingen: na de uitvaart ontving hij de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, Dmytro Kuleba op Paleis Huis ten Bosch. Máxima zou haar verjaardag toen naar het weekend hebben verplaatst.

Plannen zijn nog niet bekend

De grote vraag is nu natuurlijk: hóe gaat Máxima dit jaar haar verjaardag vieren? De kans dat we hier iets over horen is klein, want het gaat om een privegelegenheid. We zullen het dus voorlopig met dit vrolijke kiekje moeten doen:

Bron: Harpers Bazaar