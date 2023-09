Koningin Máxima brengt ballerina’s terug in de mode

We schreven al dat de koningin haar groene Koningsdagjurk uit de kast trok voor dit bezoek, maar nu zoomen we graag even in op haar voeten, want daar gebeurde ook iets bijzonders.

Máxima met ballerina’s

Zo vond er een heuse schoenwissel plaats. Máxima werd eerst op witte hakken gespot en later droeg ze ineens zilveren ballerina’s. Waarschijnlijk waren de ballerina’s als reserveschoenen meegenomen en dat bleek een slimme zet. Het was namelijk behoorlijk slecht weer én de twee gingen het gras in. Op torenhoge hakken door een zompig grasveld lopen is natuurlijk niet ideaal. Dankzij de ballerina’s kon de koningin een eventuele valpartij in de blubber voorkomen.

Shoppen maar

In april schreven we al dat de ballerina dé trendschoen van nu is. Nu de koningin er ook in is gespot, kunnen we natuurlijk al helemaal niet achterblijven. Máxima droeg zilveren exemplaren met een bandje met gesp. Zie jij jezelf hier ook wel op lopen? Wij gingen op zoek naar betaalbare look-a-likes mét resultaat:

Links: ballerina’s van Mango via Zalando voor € 29,99

Midden: ballerina’s van Topshop via ASOS voor € 42,99

Rechts: ballerina’s met hak van Pull & Bear voor € 35,99

Shop de leukste zilveren ballerina's Beeld Zalando, ASOS, Pull & Bear

Máxima droeg die dag eigenlijk witte hakken Beeld WireImage

Maar verruilde ze toch voor ballerina's toen ze een drassig grasveld in moest Beeld WireImage

Een close-up van de ballerina’s Beeld WireImage

