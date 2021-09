De prachtige groene jurk komt van het Griekse label Zeus + Dione.

Máxima in groene jurk

Hierbij droeg ze een zwarte clutch in de hand en zwarte open hakken aan de voeten. Op 11 september 2017 hebben we de koningin eerder in deze jurk gezien. Toen droeg ze ’m iets meer casual, met zwarte slippers eronder.

Cultuurhuis Amare

Het koningspaar woonde de overdracht van het cultuurhuis Amare bij. Het cultuurhuis werd door de gemeente Den Haag overgedragen aan het Nederlands Dans Theater (NDT), het Residentie Orkest Den Haag, het Koninklijk Conservatorium en Stichting Amare. Cultuurhuis Amare wordt ingezet voor evenementen en ontmoetingen waarbij cultuur en educatie centraal staat. Met hun bezoek wil het koningspaar de cultuursector een hart onder de riem steken.

Avond uit

Voor de koning en de koningin was het een avondje uit. Ze kregen een rondleiding door het nieuwe gebouw, mochten repetities bijwonen en kregen nieuw werk te horen dat gecomponeerd is door studenten van het Koninklijk Conservatorium en uitgevoerd door het Residentie Orkest.

Koningin Máxima brengt bezoek aan cultuurhuis in elegante, groene zomerjurk Beeld Brunopress/Patrick van Emst

