Koningin Máxima doet aan ‘briskwalking’ - dít wil je daarover weten

Maar wat is dat eigenlijk?

Fitte koningin

Máxima is een echte sportieveling. Samen met haar man en kinderen zit ze regelmatig bij grote sportevenementen op de tribune en ook zelf is ze graag actief bezig in haar vrije tijd. Zo gaat ze haast elke dag wandelen met de labradors Nala, Skipper & Luna en poedel Mambo. De koningin zet de pas er flink in, want naar verluidt doet ze aan briskwalking. Dit is een term voor ‘stevig wandelen’.

“Loop je in de buurt van Huis ten Bosch en zie je een lange vrouw met een petje op terwijl een groepje mannen haar bij probeert te houden? Dan is de kans groot dat het Hare Majesteit is”, schrijft Claudia Straatmans in haar boek Het lifestylewandelboek.

Wat is briskwalking?

Briskwalking is dus eigenlijk gewoon stevig doorwandelen, maar wanneer spreek je echt van briskwalking? We leggen het je uit, zodat jij je binnenkort net als de koningin fit kan lopen.

Belangrijk is dat het tempo hoog ligt. Om te weten of je in het juist tempo loopt, kun je met drie dingen rekening houden:

1. Hartslag

Een manier om te bepalen of je snel genoeg loopt, is door je hartslag te meten. Een doorsnee hartslag tijdens het sporten is 50 tot 85% van je maximale hartslag. Je maximale hartslag is 220 slagen per minuut min je leeftijd in jaren. Dus voor een 45-jarig persoon zou dat 220 - 45 = 175 slagen per minuut (bpm) zijn.

Om aan briskwalking te doen hoor je dan dus minimaal 175 x 0,50 = 87,5 bpm te halen. Voor een 45-jarig persoon is de bovengrens 175 x 0,70 = 122,5 bpm.

2. Stappen

Een andere manier om je tempo te meten is door het aantal stappen te tellen. Een onderzoek suggereert dat je minstens 100 stappen per minuut moet lopen om gezondheidsvoordelen te behalen.

3. Praten

Voor de derde manier om je looptempo te berekenen heb je geen wiskunde nodig. In plaats daarvan begin je gewoon te praten terwijl je loopt. Als je comfortabel kunt praten met enige kortademigheid, loop je waarschijnlijk in een gematigd maar snel tempo. Ben je buiten adem waardoor je niet kunt praten? Dan is het tempo waarschijnlijk hoog. Als je hardop kunt zingen, is het tempo waarschijnlijk te laag om het als een stevige wandeling te beschouwen. Het is dan raadzaam om het tempo op te voeren.

Voordelen van briskwalking

Regelmatige cardiotraining, zoals stevig doorwandelen, biedt een breed scala aan fysieke en mentale voordelen. We hebben er een aantal op een rijtje gezet:

Een betere conditie

Een lagere bloeddruk

Een lagere bloedsuikerspiegel

Een betere geestelijke gezondheid

Gewichtsverlies

Bron: Het lifestylewandelboek, Healthline