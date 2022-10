Koningin Máxima draagt Argentijnse bloemenjurk mét slippers in Tanzania Beeld Brunopress/Patrick van Katwijk

Van maandagavond tot en met woensdag is koningin Máxima op werkbezoek in Tanzania. Waar ze zich bij haar aankomst al van een andere kant liet zien, verlegde ze dinsdag weer een modegrens: ze ging op werkbezoek in slippers.