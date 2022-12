Koningin Máxima draagt feestelijk rood naar Kerst Muziekgala

Het Kerst Muziekgala is maandag 26 december om 21.10 uur te zien op NPO 1 en wordt gepresenteerd door Buddy Vedder en Romy Monteiro. Onder andere OG3NE, Edsilia Rombley, Karsu en Kriss Kross Amsterdam brengen (kerst)hits ten gehore én de Grootste Schoolband van Nederland treedt op. De Grootste Schoolband van Nederland bestaat uit elf klassen van Jeugdeducatiefonds gecertificeerde scholen. De opnames vonden donderdag plaats in het RAI Theater in Amsterdam.

Máxima bij het Kerst Muziekgala

De koningin was bij de opnames aanwezig als erevoorzitter van Stichting Méér Muziek in de Klas. Máxima en de stichting pleiten voor structureel muziekonderwijs voor basisschoolkinderen, omdat muziek bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Ook prinses Marilène was aanwezig bij de opnames.

Feestelijk rood

Koningin Máxima ging, heel toepasselijk zo vlak voor de kerst, gekleed in feestelijk rood. Ze ging voor een donkerrode wikkelblouse met daaronder een iets lichter rode rok tot de enkel. We hopen dat de koningin geen last had van koude voeten, want ze droeg in de vrieskou open schoenen met hoge hakken.

Bekende Valentino cape

Om haar nek prijkte een opvallend collier met diamanten en een robijn uit de Mellerio parure. Máxima ging buiten nog even op de foto en daar zagen we dat ze haar bekende, donkerrode Valentino cape over de outfit droeg.

Koningin Máxima was donderdag aanwezig bij de opnames van het Kerst Muziekgala 2022.

Ze ging geheel gekleed in het feestelijk rood. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima is sinds dit jaar erevoorzitter van de organisatie 'MIND Us'. Zij zetten zich in voor de mentale gezondheid van jongeren.

