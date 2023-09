Koningin Máxima draagt opnieuw een groene jurk tijdens uitblinkerslunch

Máxima trok voor de gelegenheid een groene jurk uit de kast, en dat is al de derde groene look die ze deze week draagt.

Uitblinkerslunch

De koning en de koningin lunchten vandaag met 26 uitblinkers op Paleis Noordeinde. Onder hen waren onder andere cabaretier Jochem Myjer, columnist Haroon Ali, zangeres S10, cabaretier Tineke Schouten, schrijfster Anjet Daanje, schaakgrootmeester Anish Giri, Rusland-correspondent Iris de Graaf, oud-minister Johan Remkes en schaatster Femke Kok.

Bijzondere prestaties

Op het officiële Instagram-account van de Oranjes wordt geschreven: ‘De zakenvrouw van het jaar 2022, de chefkok van het beste plantaardige restaurant van de wereld en de winnaar van de Libris Literatuurprijs zijn enkele van de genodigden voor een lunch voor uitblinkers in Paleis Noordeinde. De zesentwintig genodigden hebben een prijs of andere onderscheiding ontvangen voor hun prestaties in uiteenlopende sectoren, zoals kunst & cultuur, media, wetenschap, sport en bedrijfsleven. Met de lunch spreken koning Willem-Alexander en koningin Máxima hun erkenning en waardering uit voor de bijzondere prestaties die de genodigden hebben geleverd.’

De outfit

Op de vrijgegeven foto zien we dat Máxima weer voor een groene look is gegaan. Máxima-kenner Josine Droogendijk vermoedt dat het om een jurk van modehuis Natan gaat. Ze schrijft op haar website: ‘Voor zover ik nu kan zien, draagt de koningin een groene jurk met een ruimvallend bovenlijfje en een aansluitende rok met snijgarens, veren of strookvormige pailleten. Modehuis Natan werkt momenteel veel met deze materialen.’ De oorbellen die de koningin draagt, in de vorm van een bloem, zijn volgens Josine van Begüm Khan.

Groen is favoriet

Zoals we al schreven lijkt Máxima een groene week te hebben. Zo droeg ze eerder deze week in New York al een limegroene jurk van Natan en gisteren koos Máxima, tijdens een streekbezoek aan de Gelderse Vallei, voor haar groene Koningsdagjurk.

Koningin Máxima vermoedelijk in een jurk van Natan Beeld NLbeeld

Koningin Máxima is alweer twintig jaar getrouwd met Willem-Alexander. Maar haar vader, Jorge Zorreguieta, zag hun huwelijk in eerste instantie minder rooskleurig in. Hij waarschuwde zijn dochter zelfs meerdere keren, vertelt onze Anne-Flore:

Bron: Modekoningin Máxima