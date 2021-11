Koningin Máxima draagt ‘oude’ jurk tijdens staatsbanket en ziet er waanzinnig uit

Rick Evers schrijft op Twitter dat Máxima een jurk van Jan Taminiau draagt die ze eerder droeg tijdens het staatsbezoek in Londen.

OSLO, 9-11-2021, Koninklijk PaleisKoning Willem Alexander en Koningin Maxima tijdens het het staatsbezoek aan Noorwegen.King Willem Alexander and Queen Maxima during the state visit to Norway. Op de foto / On the photo: Staatsbanket in het Koninklijk Paleis / State Banquet at the Royal Palace Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Duurzaamheid

Op de site Modekoningin Máxima is te lezen wat de andere vrouwelijke royals dragen. Alle drie kozen ze voor een jurk die ze eerder droegen, want het thema van het staatsbezoek is duurzaamheid. Wel zo toepasselijk.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 23: (L-R) Queen Maxima of The Netherlands, King Willem-Alexander of The Netherlands, Queen Elizabeth, Prince Charles, Prince of Wales and Camilla, Duchess of Cornwall during a State Banquet at Buckingham Palace on October 23, 2018 in London, United Kingdom. King Willem-Alexander of the Netherlands accompanied by Queen Maxima are staying at Buckingham Palace during their two day stay in the UK. The last State Visit from the Netherlands was by Queen Beatrix and Prince Claus in 1982. (Photo by Peter Nicholls - WPA Pool/Getty Images) Beeld Getty Images

Verjaardagsjurk

Zowel de Noorse koningin Sonja als kroonprinses Mette-Marit trokken een verjaardagsjurk uit de kast. De koningin gaat voor een appelgroene jurk die ze eerder droeg op de tachtigste verjaardag van koning Harald. De prinses draagt een witte jurk die ze droeg op de verjaardag van koning Harald én op de vijftigste verjaardag van prins Frederik.

OSLO, NORWAY - MAY 09: Queen Sonja of Norway attends an official Gala dinner at the Royal Palace, in Oslo, as part of The Celebrations of the 80th Birthdays of King Harald and Queen Sonja of Norway. on May 9, 2017 in Oslo, Norway. (Photo by Julian Parker/UK Press via Getty Images) Beeld UK Press via Getty Images

COPENHAGEN, DENMARK - MAY 26: Crown Prince Haakon of Norway and Crown Princess Mette-Marit of Norway during the gala banquet on the occasion of The Crown Prince's 50th birthday at Christiansborg Palace Chapel on May 26, 2018 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Patrick van Katwijk/Getty Images) Beeld Getty Images

Dit is waarom Máxima zo’n fan is van pakken:

Bron: Modekoningin Máxima