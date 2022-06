Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary van Denemarken brengen een tweedaags handelsbezoek aan Nederland.

Aanwezigen

De Deense royals leiden een handelsdelegatie gericht op energietransitie en digitale gezondheidszorg. Tijdens het diner waren er Deense en Nederlandse bedrijven en betrokken overheden aanwezig, onder meer op het gebied van stadsverwarming, energie-efficiëntie, windenergie op zee, waterstof en digitale gezondheidszorg.

Outfit Máxima

Natuurlijk was het Nederlandse koningspaar ook van de partij. Máxima stal de show met een zwarte off shoulder-cocktailjurk van Carolina Herrera. Die combineerde ze met een leren ceintuur van hetzelfde modehuis. De indrukwekkende collier van parels en diamanten maakte haar outfit compleet. De laatste tijd zien we onze koningin steeds vaker in ‘oude’ outfits, maar deze keer koos ze voor een nieuwe jurk.

Koningin Maxima in de Grote Kerk in Den Haag voor een diner ter gelegenheid van een tweedaags handelsbezoek aan Nederland. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima met Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary van Denemarken in de Grote Kerk in Den Haag voor een diner ter gelegenheid van een tweedaags handelsbezoek aan Nederland. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima heeft veel kleding in haar kast hangen en is een van Nederlands grootste stijliconen. Met haar garderobekeuzes draagt ze ook een beetje bij aan een duurzamer leven en een beter milieu. Royaltyvlogger Josine legt uit hoe onze koningin dit doet:

Bron: Modekoningin Máxima