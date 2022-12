Maar Máxima zou Máxima niet zijn, als ze geen feestelijke touch aan haar outfit zou geven.

Jurk van geliefd modehuis

Voor de speciale gelegenheid droeg ze een prachtige jurk van Natan, met donkerblauw, lichtblauw en goud er in verwerkt. De kraag en de onderkant van de jurk is bezet met snijgarens, wat het effect van bont geeft. Hierdoor is de outfit tóch nog feestelijk voor de gelegenheid. Naast Máxima en Willem-Alexander waren ook prins Constantijn, prinses Beatrix en prinses Laurentien aanwezig bij de ceremonie.

Snel weer naar huis

Omdat het ongezellig zou zijn als Amalia zonder haar familie de avond zou doorbrengen, besloot Máxima om direct na afloop van de uitreiking weer naar Paleis Huis ten Bosch te gaan. De rest van de familieleden bleven nog wel even hangen voor de receptie met de winnaars en andere aanwezigen.

Koningin Máxima gaat voor ingetogen outfit op verjaardag prinses Amalia Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Bron: Modekoningin Máxima