Máxima draagt een witte blouse gecombineerd met een jacquard midi-rok met geometrisch dessin, inclusief subtiele split en matchende riem. Beide kledingstukken zijn afkomstig van haar favoriete modehuis Natan. Ook de asymmetrische peeptoes zijn van de Belgische designer.

Koningin Máxima gaat voor klassiek en zakelijk tijdens financiële bijeenkomst Beeld BrunoPress/Patrick van Emst

Een tikkeltje saai

Vorige maand tijdens een bezoek aan Brazilië droeg ze de outfit voor het eerst. Ook dat bezoek had een financieel tintje, dus waarschijnlijk zullen we Máxima vaker in deze behoorlijk zakelijke outfit zien. Eerlijk is eerlijk: echt fan van de look zijn we niet. Wij zien Máxima veel liever stralen in een felgekleurde jurk óf zo’n geweldig pak.

Financieel gezond Nederland

Tijdens de bijeenkomst werd de koningin geïnformeerd over wat de coalitie tot nu toe heeft bereikt. Bij de NCFG zijn 42 bedrijven en organisaties aangesloten die zich bezighouden met het vroegtijdig signaleren van financiële problemen en schulden bij hun medewerkers. Samen werken ze een financieel gezond Nederland.

Máxima wordt niet voor niets 'modekoningin' genoemd.

