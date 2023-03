Koningin Máxima gaat voor paarse outfit bij uitreiking eremedaille aan fotograaf Erwin Olaf

De uitreiking vond plaats op het Paleis Noordeinde. Voor de gelegenheid trok Máxima een bekende outfit uit de kast.

Eremedaille voor Erwin Olaf

De eremedaille wordt uitgereikt aan mensen die uitzonderlijk werk hebben verricht op het gebied van kunst en wetenschap. Erwin Olaf is al veertig jaar fotograaf. Zijn werken hangen in exposities en musea over de hele wereld en hij is met vele internationale prijzen beloond. Daarnaast zet Erwin zich in voor vakmanschap in het beroepsonderwijs. Hij heeft ook een bijzondere band met de Oranjes. Zo maakte hij al verschillende portretten van het koningspaar en hun dochters én hij ontwierp in 2013 de euromunt met de koning erop.

Ziekte Erwin Olaf

Waarom Erwin met een slangetje in zijn neus te zien is? De fotograaf kampt met erfelijk longemfyseem. Dit werd al in 1996 bij hem vastgesteld, toen hij nog maar 36 jaar was. Dit maakt dat de fotograaf zorgvuldig met zijn energie moet omgaan.

Outfit Máxima

Voor de bijzondere gelegenheid ging koningin Máxima in het paars gekleed. Het gaat om een set bestaande uit een top en pantalon van haar favoriete modehuis Natan. Het is een bekende outfit. Zo droeg ze de set vorig jaar december nog naar een evenement van Mind Us. Maandag combineerde ze de boel met een bruine clutch en oorhangers van JAR.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima reikten eremedaille uit aan fotograaf Erwin Olaf. Beeld Brunopress/POOL/Frank van Beek

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Frank van Beek (@frankvanbeekfoto) op 14 Mar 2023 om 2:05 PDT

King Willem-Alexander presented the honorary medal for Art and Science of the House Order of Orange to photographer Erwin Olaf at Noordeinde Palace, this afternoon!🏅



Queen Máxima was also in attendance.



📸: Frank van Beek pic.twitter.com/ST90M87fHx — The Dutch Royal Family (@dutchroyals_) 13 maart 2023

Máxima in de outfit op 6 december 2022 tijdens een evenement van de stichting Mind Us. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

