Koningin Máxima geeft een zeldzaam televisie-interview en dat kun je vanavond bekijken

Hier liet ze zich interviewen door journalist Step Vaessen. Het interview wordt om 18:30 uur Nederlandse tijd uitgezonden op de internationale omroep Al Jazeera, die gevestigd is in Qatar. Maar gelukkig kunnen wij het interview ook zien.

Hier zie je het interview met Máxima

Het is vanavond namelijk live te volgen op de website van de zender. Máxima praat in het interview over haar bezoek aan de twee Afrikaanse landen. Ze vertelt over haar werk als speciale gezant bij de Verenigde Naties en over haar inzet voor financiële inclusiviteit.

Zeldzaam

Het is een uniek interview van een half uur. De koningin laat zich niet vaak uitgebreid interviewen, net als de rest van ons koningshuis. Haar meest recente grote interview was voor haar vijftigste verjaardag. Toen ging ze het gesprek aan met Matthijs van Nieuwkerk.

Reis naar Ivoorkust en Senegal

Tijdens de uitzending zullen er beelden van haar VN-reis worden getoond. Máxima was van zondagavond tot en met dinsdag in Ivoorkust en woensdag 15 en donderdag 16 juni was ze in Senegal.

Financiële inclusiviteit

De bezoeken aan de Afrikaanse landen stonden hoofdzakelijk in het teken van de financiële gezondheid van de landen en hun inwoners. Ze had een bomvolle agenda. Zo ging ze in gesprek met inwoners, maar ook met de presidentsvrouw van Ivoorkust, de vice-president, de premier en nog vele andere belangrijke figuren in de economische wereld.

Outfits

Máxima verscheen in de mooiste outfits. Zo droeg ze in Ivoorkust deze heerlijke vakantielook en deze chique groene jurk. In Senegal ging ze voor deze rok met pauwenveren en een bekende gele jurk.

Koningin Máxima heeft veel kleding in haar kast hangen en is een van Nederlands grootste stijliconen. Met haar garderobekeuzes draagt ze ook een beetje bij aan een duurzamer leven en een beter milieu. Royaltyvlogger Josine legt uit hoe onze koningin dit doet:

Bron: Nu.nl