Koningin Máxima was door ABN AMRO uitgenodigd voor een bijeenkomst over exclusiviteit in het bankwezen. Het viel royalty-expert Josine Droogendijk op dat de koningin voor dit werkbezoek maar liefst drie kledingstukken van haar dochter leende.

De donkerblauwe mantel die ze draagt, droeg Amalia namelijk ook op de dag van haar toetreding tot de Raad van State. Hetzelfde geldt voor de donkerblauwe pumps. Daarnaast droeg Amalia de groene clutch al eens tijdens Koningsdag 2021. Eerlijk zullen we alles delen, lijken moeder en dochter te denken.

Rok van cactusleer

Máxima combineerde de items uit Amalia's kast met strikblouse en, de eyecatcher, een groene rok van cactusleer. Dat is een heel mooi alternatief op dierlijk leer én het gaat een leven lang mee. Josine legt uit dat het ‘leer’ gemaakt wordt van de nopal cactus die in Mexico groeit. Alleen de volwassen bladeren worden gebruikt, zodat de plant niet verloren gaat.

Máxima leende jas van Amalia, werd gespot met nieuwe designertas en ook haar raadselachtige oorbellen doken weer op. Je leest er hier meer over: https://t.co/WPpqmFiAPd pic.twitter.com/j42BSBU9oO — Josine Droogendijk (@josineevers) 17 februari 2022

Koningin Máxima gespot in blauwe mantel van dochter Amalia Beeld Getty Images

Amalia droeg de clutch tijdens koningsdag 2021 Beeld Brunopress/Mischa Schoemaker

