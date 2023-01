Koningin Máxima gespot met een wel heel opvallende verenketting

De modekoningin ging voor een look met een wel heel opvallende ketting.

Máxima op werkbezoek in Utrecht

Koningin Máxima was in Utrecht voor een werkbezoek aan MIND Us: de organisatie die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren, iets wat de koningin nauw aan het hart ligt. In Utrecht zijn diverse nieuwe voorzieningen gestart die moeten bijdragen aan dit doel. De vertegenwoordigers van deze initiatieven vertelden Máxima woensdag over hun werk.

Nieuwe initiatieven van MIND Us

Zo zijn er bijvoorbeeld GeluksCafés opgezet waar jongeren naartoe kunnen en over mentale gezondheid kunnen praten. Ook is er een initiatief genaamd Wachtverzachter in het leven geroepen: hierbij wordt ondersteuning geboden aan jongeren die al lang op de wachtlijst staan om voor geestelijke gezondheidszorg in aanmerking te komen. Jongeren die al in aanraking zijn geweest met deze initiatieven vertelden de koningin over hun ervaring. Ook kreeg ze een rondleiding door het buurtcentrum en bekeek ze een stand up comedy-voorstelling waarin mentale gezondheid bespreekbaar wordt gemaakt.

Outfit met opvallende ketting

Voor dit alles trok Máxima eens geen chique koninginnenjurk uit de kast, maar koos ze voor een stoere look. Ze ging voor een legergroene broek en blouse van haar favoriete modehuis Natan. De outfit is niet nieuw, begin 2022 droeg ze het geheel ook al tijdens een videocall. Wat wel opviel, was de enorme ketting die ze er dit keer bij droeg. Het is een exemplaar met veren en houten kralen, ook van Natan. Dat Máxima niet vies is van een grote ketting wisten we al - denk maar eens aan haar bekende mosselketting.

Koningin Máxima was in Utrecht voor een werkbezoek aan MIND Us. Beeld ANP / ANP

Ze droeg een legergroene broek en blouse van haar favoriete modehuis Natan. Beeld ANP / ANP

Ze droeg er een opvallende ketting bij: een groot exemplaar van veren en houten kralen. Beeld ANP / ANP

Veel royals dragen sieraden met diamanten, parels en goud. Koningin Máxima draagt deze sieraden zeker ook, maar daarnaast kiest ze regelmatig voor opvallende, goedkopere materialen. Royaltyvlogger Josine laat het in deze video zien:

