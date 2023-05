Koningin Máxima gespot met kek rood hoedje én in panterprint

Máxima is donderdagmiddag 11 mei bij de jaarlijkse B for Good Leaders Summit in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Hier komen elk jaar zo’n 1200 bestuurders van internationale bedrijven op af die met hun producten en diensten een positieve bijdrage willen leveren aan de wereld.

Máxima met rood hoedje

Voor deze gelegenheid heeft Máxima - zoals gewoonlijk - een prachtige outfit aangetrokken. Ze draagt een midi-jurk met panterprint mét een felrood kek hoedje. Deze turban lijkt enorm veel op de rode turban van Fabienne Delvigne die Máxima maar liefst drie keer eerder heeft gedragen. De eerste keer was in 2014 tijdens de opening van de Markthal in Rotterdam. Daarna verscheen onze koningin volledig in het rood tijdens de week van Het Vergeten Kind in 2015. Ook in 2018 toverde Máxima de turban weer tevoorschijn. Dit keer tijdens een officieel bezoek aan Trier.

Hippe panterjurk

Dit is overigens de eerste keer dat Máxima de felrode turban combineert met een prachtige panterjurk. Wel droeg ze eerder deze jurk van het belgische modehuis Natan in combinatie met rode pumps en een rode clutch. Dat was in 2021 tijdens een werkbezoek aan Stichting Halt in het stadhuis van Rotterdam. Panterprint is voor een koningin misschien gedurfd, maar Máxima kan álles hebben. Dat blijkt maar weer.

Koningin Maxima tijdens de jaarlijkse B for Good Leaders Summit in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Beeld Brunopress

Koningin Maxima tijdens de jaarlijkse B for Good Leaders Summit in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Beeld Brunopress

Koningin Maxima opent Markthal Rotterdam in 2014. Beeld Brunopress

Koningin Máxima tijdens de week van Stichting Het Vergeten Kind in Goirle in 2015. Beeld Brunopress

Koningin Máxima brengen een werkbezoek aan Trier in 2018. Beeld Brunopress

Net als jij en ik heeft ook Máxima een favoriet kledingstuk. Ze heeft ‘m zelfs in alle kleuren en maten. Benieuwd wat het is, bekijk dan de video hieronder:

Bron: Brunopress, Modekoningin Máxima