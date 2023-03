Koningin Máxima had zojuist een bijzonder weerzien in Slowakije

De ambassade van Slowakije speelt een belangrijke rol bij de invulling van het programma tijdens de reis, vertelde Gabriella eerder al op de website van de Rijksoverheid. “De band die we met dit staatsbezoek gaan bezegelen, willen we de komende jaren duurzaam voortzetten. Het is de viering van de relatie en een startpunt tegelijk.”

De band tussen Máxima en Gabriella

Zeven jaar lang, van de winter van 2014 tot de zomer van 2021, stond Gabriella als particulier secretaris tot Máxima’s dienst. Dat houdt onder andere in dat Gabriella nauw betrokken was bij Máxima’s werkzaamheden voor de Verenigde Naties. Ze ondersteunde de koningin bij haar financiële takenpakket. En ze onderhield contact met landen waar Máxima in haar rol bij de Verenigde Naties actief is en reisde met de koningin mee naar afspraken. Dat je hierdoor een innige werkrelatie opbouwt, is eerder regel dan uitzondering.

Koningin Máxima en Gabriella arriveren op locatie in Davos voor een gesprek met de CEO Partnership for Economic Inclusion tijdens het Wereld Economisch Forum in 2020. Beeld ANP / ANP

Gabriella was één van Máxima’s trouwste werknemers. De door de wol geverfde diplomaat was niet de gebruikelijke drie tot vijf jaar de steun en toeverlaat van de koningin, maar zoals gezegd maar liefst zeven jaar. De twee waren doordeweeks onafscheidelijk, totdat Gabriella haar baan verruilde voor de functie van ambassadeur in Bratislava.

Máxima en Gabriella tijdens een meeting in Ho Chi Minh City (Vietnam) in 2017. Beeld ANP / AFP

Dat het een bijzonder weerzien werd, moge dus duidelijk zijn. Op de foto hieronder schudt Máxima Gabriella hartelijk de hand bij aankomst in Slowakije.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden bij aankomst in Slowakije o.a. verwelkomd door Gabriella Sancisi. Beeld Brunopress

Programma

Het koningspaar staat een overvol programma te wachten in Slowakije, waar ze onder andere vieren dat de republiek dertig jaar bestaat. Na een officieel welkom door president Zuzana Čaputová op het presidentieel paleis in Bratislava, wordt er een krans gelegd bij de Poort van de Vrijheid. Daarna volgt onder meer een stadswandeling en een gesprek met Slowaakse media, regeringsvertegenwoordigers en politie en justitie over het belang en behoud van persvrijheid en de bescherming van journalisten. En uiteraard een staatsbanket.

Gendergelijkheid

De tweede dag zal beginnen met een discussie met Slowaakse jongeren over gendergelijkheid en vrouwenemancipatie. Vervolgens ontmoeten de koning en koningin parlementsvoorzitter Boris Kollár in het Kasteel van Bratislava. Later die dag bezoeken ze het business forum ‘The future is now’, waar Nederlandse en Slowaakse ondernemers ideeën uitwisselen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en circulaire economie.

Na een lunch met minister-president Eduard Heger brengt het paar o.a. een bezoek aan het LHBTIQ+ café Tepláreň. Voor dit café werden op 12 oktober 2022 twee mensen doodgeschoten vanwege hun geaardheid. De dag wordt afgesloten in het Nationaal Theater met een concert.

Tatra-regio

Willem-Alexander en Máxima reizen op 9 maart door naar de Tatra-regio. In Poprad bezoeken ze een hulpcentrum voor Oekraïense vluchtelingen. Slowakije grenst in het oosten aan Oekraïne en sinds het begin van de oorlog vluchtten ruim een miljoen Oekraïners die grens over.

Vervolgens bezoeken ze Spišská Sobota, het historische deel van Poprad, en Liptovský Mikuláš. Daar gaan ze op een school met leerlingen in gesprek over democratie en desinformatie. Het staatsbezoek wordt afgesloten in het Nationaal Park Tatra.

