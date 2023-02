Koningin Máxima heeft bijzonder weerzien met 13-jarige Saméo in het kinderkankercentrum

Op 5 juni 2023 is het precies vijf jaar geleden dat Máxima het onderzoeksziekenhuis officieel opende.

Prinses Máxima Centrum

Máxima’s werkbezoek stond dinsdag in het teken van innovatie en internationalisering. Zo werd ze bijgepraat over de rol die het centrum internationaal speelt op het gebied van kinderkanker. Afgelopen jaar zijn in het Prinses Máxima Centrum 63 Oekraïense kinderen met kanker opgevangen, die hier hun behandelingen konden voortzetten.

Ontmoeting met Saméo

Verder sprak ze met oncologen, onderzoekers en verpleegkundigen, maar ook met ouders en kinderen. Zo vond er een bijzondere ontmoeting plaats met de dertienjarige Saméo. Máxima had vijf jaar geleden bij de opening van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie een onderonsje met de doodzieke jongen. Vandaag wachtte hij haar op om het jubileum te vieren.

Koningin Máxima en Saméo tijdens haar bezoek aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht (2023) Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Ontroerende foto’s

Naast de vele gesprekken was er ook ruimte voor de nodige foto’s en dat levert ontroerend beeld op. Elk jaar krijgen zo’n 600 kinderen in ons land de diagnose kanker. Een op de vier overlijdt aan de ziekte. Het Prinses Máxima Centrum werkt aan het verbeteren van de overlevingskans en de kwaliteit van leven van kinderen met kanker.

