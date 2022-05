De koningin was aanwezig bij de uitreiking van de Koning Willem l Prijzen. Daar spotte royalty-expert Josine Droogendijk een nieuw accessoire om haar pols.

Horloge cadeau voor koningin Máxima

Namelijk een horloge. En niet zomaar eentje: het is de Hermès Cape Cod, een exemplaar bezet met diamanten én met een bandje van krokodillenleer. Je snapt dat hier een stevig prijskaartje aan hangt: het horloge kost omgerekend zo'n € 6650. Het horloge is geïnspireerd op de beroemde Chaîne d’Ancre-armband van Hermès. De naam Cape Cod is een vernoeming naar een schiereiland aan de kust van Massachusetts.

Máxima met haar nieuwe Hermès-horloge Beeld Getty Images

Stropdassenjurk

Máxima droeg deze avond de stropdassenjurk van Mary Katrantzou. Deze Griekse ontwerper liet zich voor de jurk inspireren door vintage stropdassen. Máxima is in 2016 bij een kerstgala en in 2018 bij het Koningsdagconcert al eerder in de jurk gespot.

Prijsuitreiking

Máxima mocht de prijswinnaars van de Koning Willem I prijzen 2022 bekendmaken. De uitreiking vond plaats in het Forum in Groningen. Deze prijzen worden iedere twee jaar toegekend in de categorieën grootbedrijf en midden- en kleinbedrijf. De Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap beloont daarnaast duurzame innovaties van kleine of grote organisaties. Koningin Máxima is erevoorzitter van de stichting die de prijsuitreiking organiseert.

Konigin Máxima in haar stropdassenjurk Beeld Getty Images

De Griekse ontwerper liet zich voor de jurk inspireren door vintage stropdassen Beeld Getty Images

Wedden dat stropdassenfan koning Willem-Alexander weg is van deze jurk? Beeld Getty Images

Máxima maakt de winnaars van de Koning Willem I prijzen 2022 bekend Beeld Getty Images

Bron: Modekoningin Máxima