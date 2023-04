Máxima en Brigitte waren vanochtend bij een inloopvoorziening voor jongeren in Amsterdam. Hier werd onder andere gesproken over de mentale gezondheid van jongeren en over de doelstellingen en aanpak van Stichting MIND Us. Als erevoorzitter van deze stichting ligt dit onderwerp Máxima na aan het hart. De dames bezochten daarna ook nog het Anne Frank Huis.

Een ‘oudje’

Hoewel Brigitte eveneens voor een knalkleurtje gaat, is het vooral de outfit van Máxima die de aandacht weet te trekken. Ze draagt een jurk met rood borduurwerk en daarop een knalrode mantel van haar favoriete merk, Natan. Mocht de outfit je bekend voorkomen: dat klopt! Máxima droeg dit al twee keer eerder: tijdens Koningsdag in 2018 en tijdens een staatsbezoek in Duitsland.

Koningin Máxima herhaalt succesnummer: opnieuw in vurig rood Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Bron: Modekoningin Máxima