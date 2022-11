Koningin Máxima is gek op déze stof en liet er maar liefst vier kledingstukken van maken

Ze droeg een prachtige donkerbruine outfit van een stof die ons wel heel bekend voorkomt.

Máxima in Amsterdam

Ze begon de dag met een bezoek aan de Sociale Kruidenier in De Ark in Amsterdam. Dit is een mooi initiatief: het is een supermarkt en ontmoetingsplek voor Amsterdammers die niet veel te besteden hebben. Klanten van de Voedselbank kunnen er lang houdbare etenswaren en non-food artikelen kopen voor weinig geld. Ook kunnen ze er financieel advies krijgen. Máxima ging in gesprek met de organisatie van dit mooie initiatief. Daarna vertrok ze naar het Tropenmuseum in Amsterdam, waar ze een tentoonstelling over de Nederlandse koloniale geschiedenis bezocht.

De look

Voor de werkbezoeken toverde Máxima een bijzondere creatie uit de kast. Het is een combinatie van oud en nieuw, zo weet royalty-kenner Josine Droogendijk te vertellen. Het jasje en de rok had de koningin al. Blijkbaar is ze zo’n fan van de donkerbruine pied-de-poule stof van deze kledingstukken van Natan, dat ze de ontwerper heeft gevraagd om nog een kledingstuk te maken.

Vier kledingstukken in dezelfde stof

De korte cape in die stof, ook wel pellerine genoemd, is namelijk nieuw. Dat betekent dat de koningin vier kledingstukken heeft van deze stof, want vorig jaar mei werd ze ook al in een jumpsuit van de stof gespot.

Accessoires

Máxima droeg dinsdag bij haar outfit een handtas van Susan Gail, het betreft hier een vintage ontwerp. Ze ging voor laarzen uit een eerdere collectie van haar favoriete schoenenlabel Gianvito Rossi. Daarnaast droeg ze een armband van Seaman Schepps en een riem van Ba&sh.

Máxima loves bruin

Koningin Máxima bewijst hiermee maar weer eens hoe goed ze overweg kan met de kleur bruin. Eerder deze week droeg ze ook al een bekende, geruite jurk met een vergelijkbare, iets lichtere tint. Prachtige herfstlooks, als je het ons vraagt!

Máxima dinsdag in de pied-de-poule look. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Máxima dinsdag bij de Sociale Kruidenier. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Maxima tijdens een werkbezoek aan de Hogeschool Rotterdam Business School op 25 mei 2021. Ze draagt de jumpsuit. Beeld Brunopress/Patrick van Katwijk

Onze koningin ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Ze is van nature al een beauty, maar met haar make-up weet ze heel goed haar sterke punten te benadrukken:

Bron: Modekoningin Máxima