Oranjes

Koningin Máxima is het gouden middelpunt tijdens staatsbanket met Italiaanse president

Koningin Máxima (51) heeft flink uitgepakt tijdens het staatsbanket met de Italiaanse president woensdagavond. Máxima was het stralende middelpunt in een gouden jurk die ons wel heel erg bekend voorkomt: ze droeg het pareltje namelijk al een keer tijdens Prinsjesdag in 2013.