Dat onze koningin niet bang is aangelegd, weten we inmiddels wel. Zo maakte ze niet zo heel lang geleden nog een parachutesprong. Vandaag had ze weer een avontuurlijk uitje gepland en deed ze mee aan een zogeheten Fire Bucket Operatie-training: hierbij gaat een Chinook-transporthelikopter met een bluszak een fictieve brand te lijf.

Bijpassende outfit

Máxima was helemaal op de situatie gekleed in een door Defensie verstrekte groene overall en bewees daarmee meteen dat werkelijk álles haar staat. Terwijl ze rondliep werd ze bijgepraat over het werk van Defensie Helikopter Commando en stelde ze ronduit vragen over het effect van wind op het werk en over de inzet van de eenheid in het buitenland.

Koningin Máxima laat stoere kant van zichzelf zien tijdens helikoptervlucht Beeld ANP / ANP

Bron: AD, ANP