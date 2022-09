Koningin Máxima laat zien waarom een wit pak niet mag ontbreken in jouw kast

De koningin is in Amerika voor een economisch werkbezoek aan de staten Californië en Texas. Koning Willem-Alexander zou ook meegaan, maar is nog herstellende van een longontsteking en op doktersadvies thuis gebleven. De koningin is gelukkig niet alleen. De Nederlandse ministers Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Kuipers (Volksgezondheid) en Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) zijn samen met staatssecretaris Heijnen en twee Arubaanse ministers aanwezig.

Vol programma

Door de afwezigheid van haar man heeft Máxima de komende dag een extra vol programma. Alleen dinsdag staan er al acht afspraken in haar agenda. Ze brengt onder andere een bezoek aan de wijk Castro, het hart van de homogemeenschap en ontmoet verschillende CEO's van Nederlandse bedrijven op een receptie.

Máxima in wit pak

Veel verschillende afspraken betekent vast ook veel verschillende outfits. De koningin pakte bij aankomst al uit met een rustige, maar chique outfit. Ze droeg een hagelwit pak van het merk Massimo Dutti. Wel uit een oude collectie, maar het witte pak is één van de trends voor deze winter en momenteel bij veel modemerken te koop.

Koningin Máxima in wit pak bij aankomst in San Francisco Beeld ANP / ANP

Wit pak: de trend voor de winter

Een wit pak is een outfit die je op verschillende manieren draagt: netjes met hakken of casual met sneakers. Wil je zelf ook zo'n pak aanschaffen voor de winter? We zetten een aantal opties op een rijtje:

Linnen blazer met schoudervullingen €59,99 Beeld C&A

Linnen broek straight fit €39,99 Beeld C&A

Blazer Zoey €119,99 Beeld Selected Femme

Broek Zoey €79,99 Beeld Selected Femme

Blazer €79,95 Beeld Costes

Flared pants €49,95 Beeld Costes

Bron: Modekoninginmaxima.nl