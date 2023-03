Koningin Máxima landt in Marokko in bijzondere jurk én op sleehakken

Máxima is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN. In die rol zet ze zich in voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. De thema’s van dit bezoek aan Marokko zijn dan ook: fintech, inclusieve groene financiering en het ontwikkelen van digitale betalingssystemen voor het bevorderen van financiële inclusie. Nog nooit eerder bezocht Máxima Marokko namens de VN.

Koningin Máxima geland in Marokko

De koningin heeft weer een propvolle planning. Zo gaat ze in gesprek met ondernemers over de projecten die zij in het leven hebben geroepen. Ze spreekt in Casablanca en Rabat een aantal regeringsvertegenwoordigers, mensen van ontwikkelingsorganisaties en financiële instellingen. Ze bespreken wat er tot nu toe is bereikt en wat er kan worden gedaan om nog meer mensen te laten aansluiten bij veilige en betaalbare digitale financiële diensten.

Bijzondere jurk en sleehakken

Máxima stapte vandaag uit het vliegtuig op de luchthaven van Casablanca. Ze droeg een bijzondere jurk van spijkerstof met een geel verloopstuk. Aan haar voeten droeg ze beige sleehakken. In het vliegtuig is het vaak fris, daarom zagen we de koningin met een sjaal om haar nek en een beige mantel over haar arm. In dezelfde look werd ze later op de dag gespot in een lokaal distributiecentrum waar kruidenierszaakjes een bestelling kunnen doen via een handige app.

Koningin Máxima (@unsgsa) bezoekt een lokaal distributiecentrum waar kruidenierszaakjes via een app hun bestelling kunnen doen en hier kunnen afhalen. Via de app kunnen de ‘Mom & Pop Shops’ ook eenvoudig hun voorraad inzien en met hun administratie makkelijker een lening krijgen. pic.twitter.com/ez1xbwVaCI — Rick Evers (@RickEversRoyal) 20 maart 2023

Koningin Máxima is vandaag geland in Casablanca. Zij is tot en met donderdag in Marokko voor de VN. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Bron: Het Koninklijk Huis