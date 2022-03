Koningin Máxima leert borduren om eigen gordijnen te maken

Was koningin Máxima afgelopen zaterdag al druk bezig met het uitmesten van stallen voor NLdoet, ze zat gister ook niet stil. Het koninklijk huis liet op social media weten dat de koningin meer uitleg kreeg over borduren, zodat ze zelf mee kan helpen aan het maken van de nieuwe gordijnen voor de Chinese zaal.

Het TextielMuseum begon eerder dit jaar met het maken van de nieuwe gordijnen. De historische gordijnen, die momenteel in de Chinese zaal van Huis ten Bosch hangen, zijn aan vervanging toe. Ze zijn te kwetsbaar voor dagelijks gebruik, liet de koninklijke familie weten.

Het ontwerp voor de nieuwe gordijnen wordt uitgewerkt op een hightech borduurmachine en daarna worden de borduursels handmatig toegevoegd. Maar koningin Máxima is niet de enige die de nieuwe gordijnen borduurt. Ruim honderd handwerkliefhebbers steken de handen uit de mouwen om haar te helpen.

Bekijk hieronder de foto’s.

Het resultaat is dit najaar, samen met de historische gordijnen, te zien in een tentoonstelling in het TextielMuseum in Tilburg.

Interieur is niet de enige liefde van koningin Máxima, ze wordt immers niet voor niks modekoningin genoemd. Zo vertelde prinses Amalia in haar boek dat ze de styling van haar outfits graag aan haar moeder overlaat.